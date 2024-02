Autor de dois gols nas últimas duas vitórias coloradas, Alario foi preservado no segundo tempo na classificação contra o ASA. O substituto de Valencia, que também realiza tratamento médico por entorse no tornozelo direito, assim como o equatoriano, tem a situação analisada pela comissão técnica. Com isso, Lucca poderá aparecer entre os titulares na partida contra o Juventude.