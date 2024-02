Afastado dos treinos e dos jogos desde a pré-temporada por conta de uma lesão na região torácica, o goleiro do Inter, Sérgio Rochet, ainda não tem presença garantida nos próximos jogos. O clube não estipula uma previsão exata de retorno do atleta aos gramados, mas, conforme apurado por GZH, há nos bastidores uma perspectiva de que o uruguaio possa voltar a atuar entre os jogos decisivos do Gauchão e a estreia no Brasileirão, no dia 14 de abril. A situação, contudo, está sujeita a reavaliação permanente do departamento médico colorado.