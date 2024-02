Três dias após a vitória no primeiro Gre-Nal do ano, o Inter passou por um novo obstáculo e não deu chance para zebra no confronto com o ASA de Arapiraca na primeira fase da Copa do Brasil. Após o 2 a 0 construído com gols de Alario e Vitão, a análise no vestiário colorado foi de que o time deu mais uma amostra de maturidade, o que dá confiança para a sequência de jogos eliminatórios que terá na temporada.