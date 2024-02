O Inter venceu o Santa Cruz por 2 a 0, nesta quarta-feira (7), em jogo no qual Eduardo Coudet mudou o posicionamento de Alan Patrick. Com Enner Valencia e Lucca no ataque, o camisa 10 formou com Bruno Henrique e Wanderson a linha de três meias do esquema 4-1-3-2 colorado. O recuo de Alan Patrick também mexeu no posicionamento de Bruno Henrique. O repórter de GZH Cristiano Munari analisa como foi o funcionamento do time com essas novidades.