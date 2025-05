Filipe Toledo e Yago Dora fazem duelo nas quartas em Gold Coast; Brasil ainda contará com Miguel Pupo e Alejo Muniz

Filipinho venceu Jake Marshall. Andrew Shield / Divulgação/WSL

A Brazilian Storm continua fazendo bonito na etapa de Burleigh Heads, Gold Coast, na Austrália, a sexta da temporada do Circuito Mundial de Surfe. Yago Dora, o segundo colocado da atual edição, e Filipe Toledo, o nono, vão se enfrentar nas quartas de final nesta madrugada de sábado (horário brasileiro) e, por consequência, se consolidarem no Top-10 com o País com ao menos uma vaga nas semifinais. Miguel Pupo, o oitavo, e também continua firme na disputa. Além do trio, Alejo Muniz também se garantiu entre os melhores.

Líder da temporada, Italo Ferreira caiu nas oitavas, assim como João Chianca, o Chumbinho, atualmente o 22º e último garantido antes da etapa de corte, e Deivid Silva, superado em duelo verde e amarelo com Pupo.

Como foram as oitavas

Primeiro brasileiro a ir ao mar em Queensland nas oitavas de final, Dora travou grande batalha com o italiano Alan Cleland, garantindo a vitória por 10,73 pontos a 10,50 com virada na última onda.

Yago Dora eliminou italiano no detalhe. Andrew Shield / Divulgação/WSL

Logo depois foi a vez de Filipe Toledo.Dono da melhor nota do round 3, o brasileiro passou pelo estadunidense Jake Marshall também de virada. Em linda manobra cravou uma nota 8,00 para fechar a disputa por 14,17 a 12,17.

Alejo Muniz disputou a quarta bateria das oitavas e passou apertado pelo forte havaiano Barron Mamiya, somando 12,17 a 11,17. Agora, ele enfrenta o australiano Morgan Cibilic, que somou altos 16,93 pontos para passar pelo havaiano Seth Moniz, que fez 13,77.

A sexta bateria colocou Miguel Pupo e Deivid Silva frente a frente e o primeiro levou vantagem com 12,33 a 10,93. Por vaga na semifinal, Pupo terá embate com o australiano Julian Wilson, dono da maior nota do dia, com 18,00 diante de 14,96 sobre o francês Marco Mignot.

O último encontro das quartas terá o sul-africano Jordy Smith, algoz do brasileiro Chumbinho, com 17,27 a 16,10, contra o japonês Kanoa Igarashi, que fez 17,17 a 15,54 do australiano Liam O'Brien.