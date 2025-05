"Dedicação ao trabalho e à família": qual o segredo de longevidade da nona de Taquaruçu do Sul que completou 100 anos

Uma história de vida que se entrelaça com a fundação da cidade natal de Darciza Bottezini De Bona completa mais um capítulo nesta sexta-feira (9). A nona, como é chamada pela família, comemora 100 anos e divide o aniversário com Taquaruçu do Sul, município de 3,1 mil habitantes no norte gaúcho, que completa 37 anos.