Web Summit Rio 2025: os cinco temas que definiram o futuro da tecnologia (e o protagonismo brasileiro)

A segunda edição do Web Summit Rio reuniu mais de 34 mil pessoas de 102 países entre os dias 27 e 30 de abril no Riocentro, consolidando-se como o maior evento de inovação da América Latina. Com mais de mil startups e 100 palestrantes de empresas como NVIDIA, IBM, TikTok, OpenAI e Accenture, o encontro não apenas antecipou tendências tecnológicas — ele mostrou, com exemplos práticos, como o futuro já começou, especialmente quando olhamos para o ecossistema brasileiro.

Já vou no Web Summit há alguns anos e fico sempre impressionado com o evento que evolui não apenas na curadoria, mas também no ecossistema de soluções de tecnologia, organização e e soluções.

Entre palcos disputados, rodadas de negócios e conversas reveladoras, cinco grandes temas se destacaram. E mais: startups brasileiras como Resolva AI e Electy mostraram que a tecnologia nacional não só acompanha as tendências globais, como também aponta caminhos únicos.

Confira abaixo cinco temas que foram centrais no evento.

1. Inteligência Artificial: da teoria à prática

A IA foi o coração do evento. Dos assistentes generativos a agentes autônomos, passando por robôs com mobilidade avançada, ficou claro que estamos entrando em uma nova era computacional.

Márcio Aguiar, diretor executivo da NVIDIA, resumiu bem:

— Estamos prontos para uma nova era da computação. Plantamos as sementes desde 2010 e agora estamos colhendo os resultados.

Nesse cenário, a Resolva AI apresentou um caso prático de uso da IA para resolver um dos maiores gargalos do país: o atendimento ao consumidor. Atuando como um assistente jurídico digital gratuito, o Resolva AI automatiza o contato com SACs e órgãos de defesa, resolve problemas como cobranças indevidas e falhas em serviços e faz isso com 100% de conformidade com a LGPD. É IA com propósito — e impacto direto na vida de milhões.

2. Finanças integradas e tokenização

O conceito de Embedded Finance ganhou força com a popularização do Pix e a expectativa do Drex (real digital). Startups mostraram como o sistema financeiro está deixando de ser um destino e passando a ser um “meio invisível” integrado a experiências digitais.

Outro destaque foi a tokenização de ativos, que abre espaço para novos modelos de investimento em imóveis, arte e outros bens antes inacessíveis. A ideia de “investir com um clique” está saindo do slide e entrando no aplicativo.

3. Cibersegurança e biometria como padrão

Com o aumento das fraudes digitais, a biometria surge como uma alternativa intuitiva e segura. Startups brasileiras apresentaram soluções que usam reconhecimento facial, de voz e impressão digital para autenticação em transações financeiras e acessos sensíveis.

Ao substituir senhas tradicionais por biometria comportamental, os sistemas não apenas ficam mais seguros, como também mais humanos.

4. Sustentabilidade e energia limpa como prioridade estratégica

Um dos momentos mais aplaudidos do evento foi quando a Electy, maior marketplace de energia limpa do Brasil, mostrou que é possível aliar crescimento econômico e redução de impacto ambiental.

Em apenas dois anos e meio, a Electy já:

Atua em 21 estados e no DF

Movimentou mais de 9 MW de energia limpa

Evitou a emissão de mais de 120 mil toneladas de CO₂ (equivalente ao plantio de 800 mil árvores)

(equivalente ao plantio de 800 mil árvores) Gera R$ 12 milhões em economia anual para seus clientes

para seus clientes Usa energia de usinas 85% solares

Tem adesão 100% digital, sem instalação ou taxas

Além de tudo isso, é regulamentada pela Lei 14.300/2022, o que traz segurança jurídica ao modelo.

Justina Nixon-Saintil, Chief Impact Officer da IBM, reforçou:

— Tecnologia sem impacto social positivo é uma oportunidade perdida. Precisamos alinhar inovação com responsabilidade.

5. Diversidade, creators e a nova cultura digital

A creator economy deixou de ser tendência para virar um novo sistema econômico. E com ela, vieram os debates sobre diversidade, representatividade e empreendedorismo criativo.

Carol Bacarat, diretora global do TikTok, definiu:

— O criador de 2025 é um empreendedor. Ele constrói comunidade, monetiza conteúdo e influencia cultura.

O evento trouxe fundadoras, lideranças LGBTQIAPN+ e criadores independentes que estão transformando sua influência em produto, marca e negócio.

