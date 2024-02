A novela envolvendo Inter, Flamengo e o volante Thiago Maia ganhou mais um capítulo neste domingo (25). Após a vitória rubro-negra por 2 a 0 no clássico contra o Fluminense, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi questionado em entrevista sobre em que pé está a negociação de Thiago Maia com o Colorado.