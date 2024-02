Após um dia de folga, os jogadores do Inter se reapresentaram na manhã desta terça-feira (20) e iniciaram a preparação para o Gre-Nal 441, válido pela 10ª rodada do Gauchão. Apesar de ter sido aberta somente no aquecimento, a atividade ainda manteve algumas dúvidas na escalação por conta da ausência de quatro importantes jogadores: Rochet, Mercado, Enner Valencia e Alario.