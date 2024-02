A reformulação do futebol do Inter tem um novo capítulo. E que unirá futsal e futebol. O novo coordenador técnico do clube é Paulo Cesar de Oliveira, o PC. Com cerca de 40 anos de serviços prestados na quadra, ele, agora, terá uma missão nos gramados. Ele será gerente técnico e metodológico da base. Ele trabalhará junto a Jorge Andrade, diretor de futebol de formação e transição, sob supervisão do diretor de futebol e gestão esportiva Magrão.