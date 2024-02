A principal atração do Inter para enfrentar o Novo Hamburgo, às 20h deste domingo (18), no Estádio do Vale, é um "velho" conhecido. Não pela idade, porque é provável que seja o mais jovem entre os jogadores de linha do time. Mas, apesar de ter apenas 22 anos, Mauricio é o jogador que mais vezes vestiu a camisa colorada no grupo atual. E após a frustração pela não classificação à Olimpíada, está de volta para manter seu status de titular.