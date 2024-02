Uma publicação feita por Endrick no Instagram, na noite desta quinta-feira (8), animou a torcida do Palmeiras, mas deixou os colorados apreensivos. Parceiro de Mauricio no Torneio Pré-Olímpico, o atacante postou uma foto ao lado do meia do Inter, com a seguinte legenda: "Vem ou não vem? 20 te espera", em referência ao número da camisa que o atleta veste na seleção brasileira, além de um coração na cor verde.