O Brasil jogou mal, mas conseguiu seu objetivo na noite desta quinta-feira (8) pelo Pré-Olímpico. Com gols de Mauricio e Biro, a Seleção Brasileira derrotou a Venezuela por 2 a 1 e assumiu o segundo lugar no quadrangular final. Bolívar marcou para o time venezuelano, que teve um gol anulado após interferência do VAR.