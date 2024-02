A série sem vitórias do Caxias no Gauchão 2024 teve um novo capítulo na noite desta quinta-feira (8) em Bagé. A equipe grená até largou na frente do Guarany, com gol do centroavante Joel Pantera, mas voltou a vacilar na defesa e sofre o gol de empate no finalzinho de partida, no Estádio Estrela D'Alva.