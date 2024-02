Encontrando dificuldades na negociação com Thiago Maia, que segue no radar mesmo com obstáculos no acerto com o Flamengo e Lille-FRA, o Inter mirou um velho conhecido para reforçar o meio-campo para 2024. Bruno Gomes, que passou pelo Beira-Rio há dois anos, teve uma nova investida do clube para recontratá-lo. Entretanto, há um impasse em virtude da negociação encaminhada entre Fortaleza e Coritiba pelo atleta.