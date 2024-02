Todo clube de futebol tem um desafio enorme: engajar a gurizada entre 12 e 17 anos para participar na arquibancada. As crianças são levadas pelos pais, e os adultos seguem a tradição, mas os adolescentes — que em maioria não podem trabalhar e normalmente não vão com os pais — abandonam o estádio no momento em que passam a ter mais autonomia.