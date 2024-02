Além da participação decisiva de Lucca, autor dos dois gols, a vitória do Inter sobre o Caxias trouxe uma novidade no grupo colorado. O jovem Gustavo Prado, 18 anos, entrou no segundo tempo e fez sua estreia com a camisa colorada. A surpresa se deu porque não se tratava de um jogador badalado da base, daqueles esperados para receber oportunidade de Eduardo Coudet. O ingresso do atleta despertou curiosidade: quais outros meninos poderão aparecer na equipe colorada durante o Gauchão?