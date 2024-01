Embora mantenha o discurso de que não deseja se desfazer do atacante Rafael Borré, o Werder Bremen, da Alemanha, mudou o tom nesta terça-feira (2) e já admite a possibilidade de liberar o jogador para o Inter. Porém, o clube alemão garante que irá exigir uma compensação financeira pela eventual quebra no contrato do atleta, que está emprestado pelo Eintracht Frankfurt até 30 de junho.