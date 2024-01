O Internacional assegurou a sua passagem para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Velo Clube, time de Rio Claro (SP), por 2 a 1, no sábado (6). A partida ocorreu no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), pela segunda rodada do grupo 12. As informações são do ge.