Entre as especulações do Inter como reforços para a temporada 2024, há pelo menos dois estrangeiros. O uruguaio Nahitán Nández e o argentino Lucas Alario estariam na mira colorada para o próximo ano. Caso avancem, de fato, para negociações mais concretas, eles significariam aumentar para 10 o número de gringos no grupo colorado. São três a mais do que o permitido nas competições nacionais. A tendência, portanto, é de que, para chegar alguém de fora, terá de sair outro.