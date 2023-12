No mercado em busca de reforços, o Inter tem na mira o uruguaio Nahitan Nández. A informação do interesse colorado no jogador que defende o Cagliari, da Itália, foi publicada pelo colunista Leonardo Oliveira. GZH mostra como joga o atleta que pode ser reforço para o meio-campo de Eduardo Coudet, mas que também pode atuar como lateral.