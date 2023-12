O Inter trabalha em algumas frentes para cumprir a promessa de encorpar o grupo já na largada de 2024. A coluna confirmou com fontes cercanas do comando do clube quatro nomes com os quais há conversas: Gustavo Scarpa, Alario, Bruno Rodrigues e Nahitan Nández. O mais próximo de ser anunciado é Bruno Rodrigues, que já avisou o Cruzeiro da saída do clube na virada do ano. Ele tem seus direitos presos ao Tombense, 67%. O restante é do Cruzeiro.