Enquanto ainda busca definir a renovação do técnico Eduardo Coudet, a direção reeleita do Inter tem a missão de vasculhar o mercado em busca de reforços para o próximo ano. Se em 2023 as chegadas de jogadores no meio do ano qualificaram o time de forma tardia para, por exemplo, brigar pelo título do Brasileirão, para a próxima temporada a ideia é contar desde o primeiro trimestre com os reforços almejados.