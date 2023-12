Quando o elenco do Inter se reapresentar para a próxima temporada, no dia 6 de janeiro, Johnny e Mauricio poderão estar presentes no CT Parque Gigante. Fontes consultadas pela reportagem de GZH afirmam que, com o aporte financeiro que terá para abrir 2024, que lhe retira a obrigatoriedade de realizar uma venda, a diretoria colorada se esforçará para segurar os dois jovens até a próxima janela europeia.