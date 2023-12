A vitória do Athletico-PR encerrou qualquer chance do Inter de alcançar a oitava colocação na tabela do Brasileirão e, assim, conquistar vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo sem ter como melhorar o posicionamento, a promessa é de foco contra o Botafogo, mesmo que isso possa beneficiar indiretamente o rival Grêmio.