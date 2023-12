A terceira vitória consecutiva, obtida sobre o Corinthians, fora de casa, deixou a impressão de que o Inter poderia ter ido mais longe no Brasileirão. A campanha após a eliminação na semifinal da Libertadores tem aproveitamento de 61%, superior a três dos quatro times no G-4 no campeonato inteiro (Atlético-MG e Flamengo têm 59% e o Grêmio tem 58%). O líder Palmeiras tem 62% de aproveitamento após 37 rodadas.