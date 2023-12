O Inter abre sua última semana de trabalho no ano com a tranquilidade de ter assegurado vaga para a Copa Sul-Americana e de ter quebrado, nos últimos dois jogos, tabus que incomodavam. Em uma semana, venceu pela primeira vez na Arena Pantanal e na Arena Corinthians. A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, aliás, repercutiu bem mais do que um simples jogo da 37ª rodada do Brasileirão que pouco valia para ambas as equipes em termos de classificação.