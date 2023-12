Pela primeira vez, o Inter saiu vitorioso na Arena do Corinthians. Neste sábado (2), em um duelo onde foi amplamente superior, o Colorado venceu os mandantes por 2 a 1, com gols de Mauricio e Wanderson. Com o terceiro triunfo seguido no Brasileirão, a equipe de Eduardo Coudet garantiu matematicamente a vaga na Sul-Americana.