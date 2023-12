As vitórias fora de casa conquistadas por Inter e Corinthians na última rodada do Brasileirão podem passar a impressão de que o jogo deste sábado (2) não vale mais nada para ambos. Mas, além de querer confirmar vaga na Copa Sul-Americana, o time paulista tem duas motivações particulares: escapar matematicamente do Z-4 e se despedir de um ídolo recente do clube.