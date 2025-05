No primeiro dia de inscrições, programa CNH Social tem mais de 50 mil interessados

Programa vai financiar integralmente todas as etapas do processo de habilitação. Antonio Valiente / Agencia RBS

No primeiro dia de inscrições do programa CNH Social no Rio Grande do Sul, mais de 50 mil pessoas se registraram para concorrer a uma vaga. O balanço parcial foi fornecido a Zero Hora pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS).

De acordo com os números parciais, até as 15h15min, havia 51.504 inscritos no programa, que vai oferecer 3 mil vagas para a emissão gratuita de carteiras de motorista ou mudança de categoria. Os beneficiários serão escolhidos por sorteio.

As inscrições vão até o dia 10 de julho e podem ser feitas pelo site do Detran ou presencialmente, em qualquer Centro de Formação de Condutores (CFC) do Estado.

A iniciativa é coordenada pelo Detran em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com investimento de R$ 13,8 milhões.

O programa cobre integralmente todas as etapas do processo de habilitação: cursos teóricos e práticos, exames médicos, psicológicos e toxicológicos (quando exigido), locação de veículos para os testes e o pagamento das taxas do Detran.

Quem pode participar

O programa é voltado a pessoas de baixa renda, com o objetivo de auxiliar na empregabilidade.

Veja os requisitos para se inscrever: