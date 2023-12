Um investidor bilionário irá ajudar o Inter a montar um time competitivo em 2024. Essa, ao menos, é a promessa dos dois candidatos à presidência do clube, que disputarão o voto dos associados no dia 9 de dezembro. Enquanto o atual presidente, Alessandro Barcellos, conta com o apoio de Elusmar Maggi, empresário do ramo da soja, o oposicionista Roberto Melo é apoiado por Delcir Sonda, empresário do ramo do varejo.