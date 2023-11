Os sócios colorados definirão em 9 de dezembro quem será o presidente do Inter nos próximos três anos. Na noite desta terça-feira (7), em votação no Conselho Deliberativo, o primeiro turno teve vitória de Alessandro Barcellos, com 150 votos. Roberto Melo somou 130 votos. Houve ainda oito votos em branco e 13 nulos.