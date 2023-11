O Inter deverá ter apenas uma mudança no time que enfrentará o Palmeiras, às 21h deste sábado (11), pela 34ª rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. Na comparação com a equipe que empatou em 0 a 0 com o Fluminense na quarta-feira (8), apenas a lateral esquerda poderá ter uma troca, com a saída de Dalbert e a entrada de Nico Hernández. O restante do time deverá ser o mesmo.