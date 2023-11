No dia 9 de dezembro, com o voto do associado, o Inter vai conhecer o seu novo presidente ou terá a manutenção da atual gestão. O fato é que o trabalho visando à próxima temporada já começou. Renovações com jogadores estão sendo encaminhadas e anunciadas, como o volante Gabriel, que teve seu vínculo estendido até dezembro de 2025. A grande questão para o próximo ano, no entanto, fica por conta da permanência de Eduardo Coudet.