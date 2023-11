As oscilações no Brasileirão fazem o Inter chegar a cinco rodadas do fim ainda fazendo contas para evitar o rebaixamento. São 43 pontos em 33 jogos, um número preocupante, dado que segurança, mesmo, só terá se chegar a 46. O time alterna boas vitórias, como contra Grêmio, Santos, Vasco e Cruzeiro, com resultados e atuações decepcionantes, como diante de Coritiba, América-MG e Fluminense. Mas por que o time vive essa montanha-russa?