Ainda há o que fazer no Brasileirão. O Inter não aproveitou a chance de enfrentar, por meio tempo, um time misto do Fluminense, com a leveza de ter conquistado a Libertadores no final de semana passado. Ficou no 0 a 0, o terceiro jogo seguido sem vitória no Beira-Rio, chegou a 43 pontos e ainda não está livre do rebaixamento. Precisará somar pontos nas últimas cinco rodadas para não correr riscos.