O técnico do Inter, Eduardo Coudet, tem baixa no meio-campo para o restante da temporada. O volante Matheus Dias sofreu lesão muscular na coxa esquerda e ficará entregue ao departamento médico por cerca de quatro semanas. Como o Brasileirão acaba em 6 de dezembro, a previsão inicial é de que o jogador retorne apenas no Gauchão 2024.