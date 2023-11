O reencontro com o Fluminense, agendado para a noite desta quarta-feira (8), reabrirá a ferida da eliminação na semifinal da Libertadores. Porém, permitirá ao Inter olhar para si e perceber que, mesmo não tendo promovido a arrancada imaginada no Brasileirão, o time construiu uma campanha de recuperação, com aproveitamento digno de G-4.