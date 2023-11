A vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, após os tropeços contra Coritiba e América-MG, no Beira-Rio, trouxe de volta a tranquilidade para o Inter. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em projeções para o futebol, o Colorado reduziu para 1,3% sua chance rebaixamento. Antes da 32ª rodada, esse número estava em 7,5%, segundo a UFMG.