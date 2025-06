Fla-Flu no horizonte colorado: como repercutiu no Inter a definição dos adversários da Libertadores e da Copa do Brasil

Inter de Roger definirá o futuro contra dois adversários do Rio. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

No futuro do Inter em 2025, apareceu um Fla-Flu. Os dois clubes cariocas foram sorteados para ocupar o caminho colorado em Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

Contra o Flamengo, o primeiro jogo será no Maracanã, em 12, 13 ou 14 de agosto, e a volta, no Beira-Rio, em 19, 20 ou 21. Antes, terá enfrentado o Fluminense com a ida em Porto Alegre, 29, 30 ou 31 de julho e a volta, no Rio de Janeiro, uma semana depois.

São dois adversários que ocupam a parte de cima da tabela do Brasileirão. O Flamengo é o líder, o Fluminense, o quinto colocado. O Flu, aliás, veio ao Beira-Rio no domingo e venceu o Inter por 2 a 0. A chance da revanche aparece quase imediatamente.

Outra coincidência é que serão dois adversários que não terão a pausa no meio do ano, ambos disputarão o Mundial de Clubes entre junho e julho.

— Os sorteios da Copa do Brasil e da Libertadores reforçam o alto nível das competições que estamos disputando. Fluminense e Flamengo são adversários tradicionais, com qualidade reconhecida e elencos fortes. Merecem todo o nosso respeito — afirmou o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol.

Quem busca coisas grandes não escolhe caminho. JOSÉ OLAVO BISOL Vice de futebol do Inter

O dirigente reforçou a confiança no elenco colorado e no trabalho de Roger Machado.

— O Inter também tem sua força. Superamos um grupo complicado na fase inicial da Libertadores, com desempenhos consistentes dentro e fora de casa. Isso é reflexo de um trabalho sério, comprometido e sólido — disse antes de enfatizar:

— Sabemos que teremos grandes confrontos pela frente, mas quem busca coisas grandes não escolhe caminho. Vamos nos preparar com foco e intensidade para fazer enfrentamentos à altura da história e dos objetivos do clube.

Boa lembrança

Na Copa do Brasil, foi definida apenas a fase de oitavas de final. A sequência será definida em novo sorteio, nas quartas. Apesar da derrota de domingo à noite e da traumática semifinal da Libertadores de 2023, quando se fala de Copa do Brasil, o Inter tem a melhor memória possível contra o Fluminense.

Foi contra esse adversário que, em 1992, venceu a competição. Um gol de pênalti de Célio Silva no final da partida explodiu o Beira-Rio em uma grande festa.

Célio Silva marcou de pênalti o gol do título contra o Fluminense. José Doval / Agencia RBS

O time de Renato Portaluppi viaja para os Estados Unidos para a disputa do Mundial. Sua estreia está marcada para 17 de junho, contra o Borussia Dortmund. Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, completam o Grupo F.

Logo depois de definir sua vida contra o Fluminense na Copa do Brasil, o Inter tentará avançar na Libertadores. O sorteio na Conmebol apontou o Flamengo como adversário.

Reencontro continental

Atual líder do Brasileirão, o time comandado por Filipe Luís é o mais badalado e com maior folha salarial da América do Sul. Ainda acrescentará alguns reforços, um deles já confirmado, Jorginho, ex-Chelsea e Arsenal, brasileiro que jogou pela seleção da Itália.

É o reencontro de Inter e Flamengo seis anos depois das quartas de final de 2019. Assim como naquele ano, o primeiro duelo foi no Maracanã e a definição ocorreu no Beira-Rio, com classificação do time de Jorge Jesus, que depois eliminaria o Grêmio na semi e seria campeão contra o River Plate.

Leia Mais Rafael Borré sofre lesão no abdômen, é cortado da Colômbia e preocupa Inter

Antes disso, os dois times se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores de 1993, com uma vitória dos cariocas no Rio e um empate em Porto Alegre.

O Flamengo também está envolvido no Mundial de Clubes. Sua estreia está marcada para 16 de junho, contra o Esperance, da Tunísia. Léon, do México, e Chelsea fecham o Grupo D.

Na volta da competição organizada pela Fifa, enfrentará o Inter três vezes seguidas. Abre a disputa das oitavas de final no Maracanã, depois vem a 20ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, e o jogo da volta da competição continental, também em Porto Alegre.

Na Libertadores, o sorteio já foi mais amplo e apontou o caminho caso o time de Roger Machado siga adiante. Se passar por Flamengo, terá pela frente o vencedor de Cerro Porteño contra Estudiantes-ARG. Peñarol x Racing e Fortaleza contra Vélez fecham este lado da chave.

Leia Mais Inter chega a um time inteiro de desfalques