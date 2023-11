Acima de tudo, a vitória do Inter sobre o Cruzeiro por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, trouxe alívio. O time vinha de dois jogos em casa sem vitória contra os dois últimos colocados do Brasileirão e via a distância pra o Z-4 encurtar. Com o triunfo pela 32ª rodada, porém, novamente o risco de queda foi reduzido.