Na vitória do Inter sobre o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (5), no Mineirão, o meia Mauricio mostrou respeito pelo seu antigo clube após marcar o primeiro gol da vitória da colorada. Aos 14 minutos, depois da troca de passes entre Valencia e Bustos na área, a bola sobrou para o camisa 27, que finalizou para as redes.