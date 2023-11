Quanto drama no final, mais uma vez. Depois de abrir dois de vantagem, gols de Mauricio e Wanderson, o Inter levou um gol nos acréscimos e sofreu. Mas saiu vitorioso do Mineirão. O 2 a 1 deixa a equipe de Eduardo Coudet na 11ª posição, oito pontos à frente do Vasco, o primeiro do Z-4.