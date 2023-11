O Inter surpreendeu ao vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Depois do resultado negativo diante do Coritiba e o empate com gosto de derrota contra o América-MG se imaginou que o grupo estivesse abalado e sem condições de buscar o resultado em Minas. Mas assim que o jogo começou o colorado demonstrou determinação para buscar o resultado de forma maiúscula. Os mandantes tiveram poucas chances contra o Inter.