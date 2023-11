Fora de casa, o Inter se recuperou no Campeonato Brasileiro ao vencer o Cruzeiro, neste domingo (5). Com gols de Mauricio, no primeiro tempo, e Wanderson, na segunda etapa, o Colorado superou o adversário por 2 a 1 no Mineirão. Bruno Rodrigues descontou de pênalti para o Cruzeiro, já nos acréscimos.