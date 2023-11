A reapresentação do Inter, na tarde desta segunda-feira (6), no CT Parque Gigante, terá dois reforços "caseiros" para o duelo diante do Fluminense, quarta-feira (8), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Eduardo Coudet contará com os retornos dos campeões pan-americanos Matheus Dias e Thauan Lara, que deverão ficar no banco de reservas.