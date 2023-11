O futuro do Inter começa a ser definido nesta terça-feira (7), quando o Conselho Deliberativo do clube irá às urnas na votação do primeiro turno da eleição para presidente do triênio 2024/26. Os candidatos são Alessandro Barcellos, da situação, e o oposicionista Roberto Melo, ex-vice de futebol. A votação ocorrerá entre 19h e 21h, no Estádio Beira-Rio