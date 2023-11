O Inter renova no fim do ano o Conselho de Gestão para o triênio 2024-2026 e duas chapas estão na disputa do pleito presidencial. Elas são lideradas pelos candidatos Alessandro Barcellos, que concorre à reeleição, e Roberto Melo, da oposição, que são acompanhados por quatro vices cada — confira abaixo quem são eles.