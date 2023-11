A Adidas, fornecedora de material esportivo do Inter, lançou nesta quarta-feira (1º) uma nova camisa para o clube alusiva ao mês da consciência negra. Na cor creme, com detalhes em vermelho, cinza e amarelo, o uniforme é uma parceria com o Laboratório Fantasma, organização afro-empreendedora, e visa homenagear um símbolo da cultura negra: a trança. Procurado por GZH, o clube informou que não há previsão de utilização da nova camisa em partidas oficiais.