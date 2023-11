Às vésperas da 33ª rodada do Brasileirão, a probabilidade do Inter se classificar para a Copa Sul-Americana do próximo ano é de 87%. A projeção é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Conforme a instituição, a conquista da vaga com tranquilidade vem a partir dos 50 pontos, quando a probabilidade ultrapassa os 99%.